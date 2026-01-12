DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +0,6%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.909 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,07 -0,4%Gold4.592 -0,1%
Neue Technologie

Windows 2030: Microsofts Vision vom Betriebssystem der Zukunft

13.01.26 04:40 Uhr
NASDAQ-Aktie Microsoft 2030: Wie Microsoft das Betriebssystem neu erfinden will | finanzen.net

Microsoft plant einen tiefgreifenden Wandel seines Betriebssystems. In der "Windows 2030 Vision" rücken Maus und Tastatur in den Hintergrund. An ihre Stelle treten Sprachsteuerung, Gesten und KI-gestützte Assistenzfunktionen.

Die Maus ist tot - es lebe die Sprache

David Weston, Corporate Vice President für Enterprise- und Betriebssystem-Sicherheit bei Microsoft, beschreibt die geplante Entwicklung laut WindowsCentral mit einem Vergleich: Die Eingabe per Maus und Tastatur werde sich für kommende Generationen so ungewohnt anfühlen wie MS-DOS heute für die Generation Z. Microsoft will stärker auf kontextbasierte Kommunikation setzen, um die Interaktion natürlicher zu gestalten.

Multimodalität

Wie TechRadar berichtet, soll Windows in Zukunft Sprache, Gesten und Blickrichtung erkennen und kombinieren. Das Betriebssystem soll nicht nur zuhören, sondern auch sehen und Bewegungen interpretieren. Indian Express merkt an, dass Maus und Tastatur weiterhin verfügbar bleiben, ihre Bedeutung jedoch stark abnimmt, wenn KI-gesteuerte Eingaben zum Standard werden.

Der digitale Arbeitskollege

Die "Agentic AI" steht im Zentrum der Windows-Strategie. Laut WindowsCentral handelt es sich um Assistenten, die eigenständig Meetings protokollieren, E-Mails priorisieren und Arbeitsschritte vorschlagen können. Indian Express betont, dass diese Assistenten proaktiv agieren und Inhalte bereitstellen, bevor der Nutzer überhaupt danach sucht.

Copilot & Quanten-Sicherheit

Microsoft treibt den Ausbau seines Copilot-Systems voran. WindowsCentral berichtet, dass Copilot künftig fest ins Betriebssystem integriert wird. Parallel dazu entwickelt das Unternehmen neue Verschlüsselungstechniken, um Windows gegen Bedrohungen durch Quantencomputer abzusichern.

Auswirkungen für Nutzer und Anleger

TechRadar sieht in den Plänen Potenzial für effizientere Arbeitsprozesse und weniger manuelle Routineaufgaben. PCGamer verweist jedoch auf Bedenken hinsichtlich Datenschutz und technischer Machbarkeit. Für Anleger könnte die "Windows 2030 Vision" ein Zeichen sein, dass Microsoft auf langfristige KI-Strategien setzt, um seine Marktposition zu festigen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Deemerwha studio / Shutterstock.com

