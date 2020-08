Mit diesen neuen Features - Telegram macht WhatsApp Dampf

Das macht Telegram aus

Bei Telegram handelt es sich analog zu WhatsApp oder Viber um einen Instant Messenger, über den die Nutzer chatten, telefonieren und sich gegenseitig Mediendateien senden können. Der Unterschied zu eben genannten Diensten ist jedoch, dass laut dem Hersteller alle Nachrichten und Medienübertragungen innerhalb der privaten Chats vollständig verschlüsselt werden und somit nicht auf den Telegram-Servern gespeichert werden. Mit dem sogenannten "Self Destruct"-Feature kann der Nutzer zudem veranlassen, dass sich eine Nachricht nach einer bestimmten Zeit von selbst löscht.

Diese Features führt Telegram ein

In einem am 26. Juli eigens veröffentlichten Blogeintrag beschreibt Telegram die neuen Features, die die App mit der neuesten Version 6.3 nun einführt. Dazu gehört unter anderem eine Funktion, mit der die Nutzer von Android- oder iOS -Geräten, statt einem herkömmlichen Profilbild, ein Video als sogenanntes "Profilvideo" verwenden können. Dies tritt dann an die Stelle des Profilbildes. Für die Anzeige des statischen Profilbilds in privaten Chats kann dabei ein Bildausschnitt gewählt werden. Darüber hinaus wurde die "Leute in der Nähe"-Funktion ausgebaut. Von nun an sieht die angeschriebene Person, wie weit die andere Person entfernt ist.

Doch auch für den Fall, dass dies irgendwann zu viel wird und man zu viele Nachrichten von Personen erhält, die nicht zu den eigenen Kontakten gehören, hat die App ein Feature eingebaut. Über den Bereich Privatsphäre & Sicherheit können Chats von Personen, die nicht in der eigenen Kontaktliste eingespeichert sind, automatisch ausgeblendet werden. Diese landen im Archiv und können manuell zurück in die Chatliste verschoben werden. Außerdem lassen sich mit der neuesten Version Dateien mit einer Größe von bis zu zwei Gigabyte versenden. Bisher waren es "nur" 1,5 Gigabyte. Selbst eine ZIP-Datei lässt sich problemlos über Telegram verschicken. Etwaige Funktionen oder Features, wie beispielsweise ein Video anstelle eines Profilbilds oder ein derart hoher Dateiversand, sind bei Telegrams größtem Konkurrenten WhatsApp Fehlanzeige.

Bei diesen Funktionen stellt Telegram WhatsApp bereits in den Schatten

Bei WhatsApp lassen sich Dateien von bis zu 100 Megabyte verschicken. Bereits die "alten" 1,5 Gigabyte Telegrams lagen damit 15-Mal über der Maximalkapazität von WhatsApp, nun können die Dateien 20-Mal so groß so sein. Zudem werden beim Versenden von Bildern über WhatsApp diese oftmals komprimiert, um mögliche Einsparungen bei der Dateigröße vorzunehmen. Dies ist bei Telegram, wo die Bilder in Originalqualität verschickt werden, nicht der Fall. Ein weiteres Feature, das Telegram im Gegensatz zu WhatsApp vorweisen kann, ist die Speicherung der Medien in einer Cloud. Dies räumt den Nutzern nicht nur mehr Speicherplatz auf ihren Geräten ein, sondern führt auch dazu, dass ein unbegrenzter Speicher zur Verfügung steht, womit eine schier unbegrenzte Anzahl an Fotos und Videos verschickt werden kann.

