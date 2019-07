Warum es unwahrscheinlich ist, dass die Iran-Spannungen den Ölpreis hochtreiben

Anzeige Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

• Ölpreis wird nicht in die Höhe schießen• Derartige Störungen halten nicht lange• Einfluss von Nicht-OPEC-Vorräten steigt

Ölmarkt wird nicht langfristig gestört

Auf der Straße von Hormus wird rund ein Fünftel des globalen Ölbedarfs verschifft - die wichtigste Seeroute für den Öltransport. Und genau hier spitzten sich vor wenigen Tagen die geopolitischen Spannungen zu: Mit den jüngsten Meldungen zu dem britischen Öltanker "Stena Imperno" wurde ein kritischer Punkt erreicht. Doch von diesem Ereignis zeigt sich der globale Ölstratege von Morgan Stanley, Martijn Rats, wenig beeindruckt: "Die Geschichte über die Angst um die Straße von Hormus legt nahe, dass diese Sorge von Zeit zu Zeit aufflammen kann und wir einige Störungen haben können," so der Experte gegenüber CNBC. Seine Bedenken hielten sich deshalb in Grenzen, da er nicht damit rechnet, dass diese Störungen lange anhalten werden. Allerdings legten die Ölpreise in einer ersten Reaktion um knapp über zwei Prozent zu: WTI notiert derzeit bei über 56 US-Dollar pro Barrel, während die Rohölsorte Brent etwas über 63 US-Dollar kostet (Stand ist der 24. Juli 2019).

Spielveränderer: Nicht-OPEC-Staaten

Wie Ölexperte Rats erklärt, gebe es einen Faktor, der die Situation in diesem Fall erheblich beeinflusse: Das rasante Wachstum der Nicht-OPEC. "Das ist der eigentliche Spielveränderer und deshalb ist die Preisentwicklung harmlos." Anfang Juli offenbarten die Nicht-OPEC-Ölproduzenten, dass sie ihre Rohölbestände auf bis zu zwei Millionen Barrel pro Tag aufstocken werden, im darauffolgenden Jahr peile man eine weitere Erhöhung auf 2,4 Millionen bpd an. "Das ist eine sehr bedeutende Zahl, weil sie das Wachstum der globalen Nachfrage bei weitem übertrifft", so der Morgan Stanley-Experte. Wie die OPEC im jüngsten Monatsbericht verlautete, belaufe sich das weltweite Nachfragewachstum in diesem und im nächsten Jahr auf rund 1,4 Millionen bpd - infolgedessen wären die OPEC-Staaten dazu gezwungen, ihre Produktion zu reduzieren, kommentiert Rats im Gespräch mit dem US-Sender.

Seit der Vereinbarung zwischen OPEC und Nicht-OPEC-Mitgliedern, die Produktion zu drosseln, habe die OPEC bereits fünf Prozent Marktanteil eingebüßt, erklärt der Ölmarktkenner. "Wenn die OPEC dabei ist, Marktanteile abzugeben, sind die Märkte nicht grundsätzlich angespannt." Kritische Situationen wie die aktuelle in der Straße von Hormus wirkten sich zwar weiterhin täglich auf die Entwicklung der Ölpreise aus, aber hievten diese nicht mehr auf ein langfristig höheres Niveau, erklärt Rats - "Das ist die große Veränderung".

