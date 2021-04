Darum könnte der Goldpreis wieder zulegen

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.744,55

0,01% Charts

News

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

• Goldpreis steigt im ersten Jahr der Corona-Pandemie• Korrektur des Goldpreises durch Impfungen und Konjunkturpakete• Bald wieder steigende Goldpreise durch Inflation

Gold während Corona

In Krisenzeiten steigt die Nachfrage nach Gold oft an, weil das Edelmetall bei vielen Anlegern als sicherer Hafen gilt. Nach dem Corona-Crash war eine große Unsicherheit in den Märkten zu spüren und man wusste nicht, wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen würde oder wie lange Reisebeschränkungen und Lockdown andauern würden. Auf diese Unsicherheiten schien Gold die Antwort zu sein, so Frederic Panizzutti vom Edelmetallhändler MKS gegenüber Barron's. Die starke Goldnachfrage, vor allem in den USA und Europa, sorgten im August 2020 für ein neues Allzeithoch des Goldpreises bei 2.063 US-Dollar.

Größter Quartalsverlust seit 2016

Nachdem der Goldpreis die ersten Tage des Jahres 2021 noch einmal anstieg, sackte der Kurs kurz danach jedoch ab und lag im März 2021 zwischenzeitlich bei weniger als 1.700 US-Dollar. Dieser rasante Kursverfall im ersten Quartal hänge vor allem mit dem Kursanstieg des US-Dollars und den steigenden Renditen der US-Staatsanleihen zusammen, so Panizzutti. Auch das Vertrauen in ein starkes Wirtschaftswachstum der Länder, die schnell mit ihren Impfkampagnen vorankommen sowie die starken Aktienmärkte würden eine entscheidende Rolle für die Korrektur des Goldpreises spielen, ergänzte Panizzutti gegenüber Barron's.

Wie sich der Goldpreis 2021 entwickeln könnte

Trotz der aktuellen Schwächephase beim Gold ist Panizzutti jedoch positiv gestimmt. Denn wenn sich die Corona-Pandemie langsam dem Ende neige und die massiven staatlichen Konjunkturausgaben weniger würden, die Zinssätze steigen und eine stärkere Inflation den Kaufwert des Dollars zu schwächen drohe, dann werden wieder vermehrt Anleger in Gold investieren, so der Experte. Durch die weltweiten Subventionen und Konjunkturpakete der letzten zwölf Monate könnten Papierwährungen generell an Wert verlieren und dadurch die Kaufkraft der großen Volkswirtschaften beeinträchtigen. Hier wäre Gold wieder eine gute Absicherung gegen die Inflation des Geldes. Im Laufe des Jahres hält es Panizzutti daher für möglich, dass der Goldpreis wieder auf 2.000 US-Dollar pro Unze ansteigen könnte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com