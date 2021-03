Goldpreis: Schwächeanfall wegen Dollarstärke und US-Zinsanstieg

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Risikoappetit der Investoren ist offensichtlich stark ausgeprägt. Gefragt sind vor allem Aktien und Kryptowährungen, während Anleihen und Gold eher vernachlässigt werden. Der Verkaufsdruck an den Anleihemärkten hat die zehnjährige US- Rendite auf ein 14-Monatshoch von über 1,77 Prozent ansteigen lassen. Der Abgabedruck macht sich vor allem beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares negativ bemerkbar. Dessen gehaltene Goldmenge hat sich seit dem Jahreswechsel von 1.170,74 auf 1.037,50 Tonnen reduziert.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 5,70 auf 1.680,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Orientierungslos seitwärts

Der seit November vergangenen Jahres zu beobachtende Aufwärtstrend des Ölpreises wurde mittlerweile gebrochen. Aktuell kann man dem fossilen Energieträger lediglich eine Seitwärtsbewegung bei heftigen Kursausschlägen attestieren. Der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute wies ein Lagerplus in Höhe von 3,91 Millionen Barrel aus, was den Ölpreis in etwas tiefere Regionen hat fallen lassen. Am Nachmittag steht der "offizielle" Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 400.000 Barrel erhöht haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,25 auf 60,80 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 64,41 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

