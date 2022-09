Goldpreis: Boden erst im Oktober?

€uro am Sonntag

Der Goldpreis kommt nicht ins Laufen. Wenn man sich die Jahresperformance der einzelnen Anlagen ansieht, dann hat Gold mit einem Minus von rund fünf Prozent zwar deutlich besser performt als Aktien oder der Bitcoin, dennoch haben gerade die Goldminen eine schwache Performance an den Tag gelegt. Die gestiegenen Kosten und damit verbunden die schrumpfenden Margen machen den Konzernen zu schaffen. Zwar könnte der Inflationsdruck im kommenden Jahr nachlassen, insbesondere dann, wenn der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau verharrt oder wieder niedriger notiert. Doch die Impulse für die Minen müssen aller Voraussicht nach über den Goldpreis kommen.

Aktuell leidet der Goldpreis unter der Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA. Es ist historisch betrachtet eher ungewöhnlich, dass Gold derart schwach auf einen Zinserhöhungszyklus reagiert. Wenn die Zinsen gestiegen sind, hat Gold häufig stark performt. Allerdings haben wir dieses Mal eine andere Situation als sonst: Bisher war es meist so, dass die US-Notenbank die Inflation nicht derart aus dem Ruder laufen ließ. Die Zinsanhebungen erfolgten in kleinen Schritten, und sie waren gut prognostizierbar. Damals war vor Notenbanksitzungen meist die Frage: Wird die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte anheben oder nicht? Doch aktuell ist eher die Frage: Sehen wir weitere Zinsschritte von 75 Basispunkten oder nur solche von 50? Ein Blick auf das Fedwatch Tool verrät: Die Chancen auf einen Zinsschritt von 75 Basispunkten im September stehen bei 50 Prozent.

Allerdings spricht Fed-Chef Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanken in Jackson Hole. Hier könnte sich zeigen, ob die Notenbank die Zinsen das dritte Mal in Folge um 75 Basispunkte anhebt. Ein Blick in die Zukunft zeigt: Für die folgende Novembersitzung rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer nur noch mit einem moderaten Zinsschritt. Der Oktober könnte sich also als der Monat herauskristallisieren, in dem an den Märkten ein Umdenken in Sachen Zinspolitik der Fed einsetzt. Und das könnte auch den Boden bei den Edelmetallen markieren.

Zeit, Positionen aufzubauen

Anleger, die auf einen Aufschwung bei den Edelmetallen setzen, haben die Wahl: Sie können einerseits ganz konservativ neben Münzen und Barren auch in den börsengehandelten ETC Xetra-Gold (WKN: A0S 9GB) investieren. Andererseits bietet sich für die spekulativ orientierten Anleger ein Investment in die großen Goldproduzenten wie Newmont (WKN: 853 823), Barrick Gold (WKN: 870 450) oder auch Agnico Eagle (WKN: 860 325) an. Die drei größten Goldproduzenten der Welt glänzen nach wie vor mit starken Cashflows und hohen Dividendenrenditen.

