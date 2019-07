Goldman Sachs: Es gibt eine bessere Absicherungsmethode als Gold

• Goldpreis auf Sechsjahreshoch• Volatilität macht Aufwärtswetten auf den Dollar teurer• Japanischer Yen als Alternative zur Depotdiversifikation

In den letzten drei Monaten hat der Goldpreis mehr als zwölf Prozent zugelegt. Zuletzt hatte das Edelmetall dank Marktspekulationen auf sinkende Zinsen den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht.

Doch der Goldpreisanstieg verlief nicht linear, Goldinvestoren hatten zuletzt mit verstärkter Volatilität zu kämpfen. Für die Experten von Goldman Sachs ein Grund, sich nach günstigeren Alternativen umzuschauen.

Wie die Goldman Sachs-Strategen um Alessio Rizzi betonten, sei die japanische Landeswährung Yen eine attraktivere Absicherung als Gold. Die Zunahme der Volatilität haben bullishe Optionen auf Gold teurer gemacht als Alternativen in Yen. "Die implizite Volatilität und die Volatilitätsschiefe machen Kaufoptionen für Gold teuer und den Kauf von Calls auf den Yen attraktiv," hieß es. "Mit der zunehmenden Ausdehnung der Positionen im Goldmarkt könnte der Yen die taktisch attraktivere Absicherungsvariante darstellen."

Sollten die USA Maßnahmen ergreifen, um den US-Dollar zu schwächen, sei dies zum Vorteil von beiden Assets, glauben die Goldman Sachs-Analysten. Sowohl Gold als auch Yen könnten beide im Falle einer Schockintervention der USA zur Schwächung des Dollars profitieren.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder deutlich gemacht, dass er den US-Dollar für zu stark hält und China und Europa Währungsmanipulationen vorgeworfen.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!