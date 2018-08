Gold: Hochspannung vor Fed-Sitzung

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Um 20.00 Uhr wird höchstwahrscheinlich zwar kein weiterer Zinsschritt nach oben verkündet, vom Tenor der US-Notenbanker erhoffen sich die Marktakteure aber Hinweise über die künftige US- Geldpolitik . Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group deutet derzeit mit einer großen Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass die nächste Zinserhöhung erst am 26. September erfolgen wird. Am Nachmittag könnten zudem wichtige US-Konjunkturindikatoren wie zum Beispiel der ADP-Monatsbericht zum US-Arbeitsmarkt (14.15 Uhr) oder der ISM-Einkaufsmanagerindex (16.00 Uhr) bei Dollar und Gold neue Impulse auslösen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,90 auf 1.229,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preisdämpfer nach API-Update

Auf den am Dienstagabend veröffentlichten Wochenbericht des American Petroleum Institute reagierte der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Statt eines von Analysten erwarteten Lagerrückgangs war nämlich ein Lagerplus in Höhe von 5,6 Millionen Barrel ausgewiesen worden. Nun darf man gespannt sein, ob der "offizielle" Bericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) diese Tendenz bestätigen wird. Als potenzieller Belastungsfaktor wird weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die verstärkte Ölproduktion Saudi-Arabiens und Russlands wahrgenommen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future (September) um 0,03 auf 68,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Oktober) um 0,36 auf 73,98 Dollar zurückfiel.







