COT-Report: Gold - Erneute Verkaufswelle unter Großspekulanten

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Mit dem allgemeinen Interesse an Gold -Futures, ablesbar an der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest), ging es ebenfalls bergab. In der Woche zum 24. Juli war hier ein Rückgang von 528.278 auf 496.620 Kontrakte (-6,0 Prozent) registriert worden. Ein noch höheres Minus schlug bei der kumulierten Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten zu Buche. Sie hat sich innerhalb einer Woche von 73.635 auf 65.668 Kontrakte (-10,8 Prozent) reduziert. Dies war ausschließlich auf die Transaktionen großer Terminspekulanten (Non-Commercials) zurückzuführen, die erneut durch eine Reduktion der Long-Seite bei gleichzeitigem Hochfahren des Short-Exposure in Erscheinung getreten sind. Dadurch reduzierte sich deren Netto-Long-Position von 57.841 auf 48.597 Futures (-16,0 Prozent). Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind indes optimistischer geworden. Ihre Netto-Long-Position hat sich nämlich von 15.794 auf 17.071 Kontrakte (+8,0 Prozent) erhöht.

Gold: Vom Dollar ausgebremst

Auch in der abgelaufenen Woche wurde der Goldpreis durch den starken Dollar massiv ausgebremst. Es mehren sich zwar die Stimmen - unter anderem von den Analysten des Internationalen Währungsfonds - dass der Dollar mittlerweile überbewertet sei, den Investoren war dies dennoch relativ egal. Sie sind von der relativen Stärke der US-Wirtschaft weiterhin sehr angetan und schichten weiterhin ihre Dollars aus unsicheren Schwellenländern in den "sicheren Hafen" USA um. Den besten Beweis für die solide Verfassung der US-Wirtschaft lieferte das am Freitag veröffentlichte BIP-Wachstum für das zweite Quartal. Hier war gegenüber dem Vorquartal ein dickes Plus von 4,1 Prozent gemeldet worden.







Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com, Brian A. Jackson / Shutterstock.com, egon999 / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com