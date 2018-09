COT-Report: Gold - Stimmung unter Großspekulanten im Keller

Anzeige, Capital at risk ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 152) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 15.200 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Beim allgemeinen Interesse an Gold -Futures war in der Woche zum 18. September hingegen Stagnation angesagt. Mit 469.436 Futures fiel die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) praktisch unverändert aus. Die kumulierte Netto-Short-Position (pessimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten musste auf Wochensicht einen Absacker von minus 13 auf minus 1.691 Kontrakte hinnehmen. Dies war ausschließlich auf die Transaktionen der Großspekulanten (Non-Commercials) zurückzuführen, die wieder einmal ihre Long-Seite reduziert und zugleich ihr Short-Exposure erhöht haben. So hat sich zum Beispiel deren Netto-Short-Position von minus 7.590 auf minus 10.844 Futures ausgedehnt, während Kleinspekulanten (Non-Reportables) in der vergangenen Woche ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 7.577 auf 9.153 Kontrakte zum zweiten Mal in Folge aufgestockt haben.

Gold: Warten auf den Rebound

Wieder einmal konnte der Goldpreis zum Wochenschluss die Marke von 1.200 Dollar nicht erfolgreich verteidigen. In diesem Jahr floh viel Kapital in den Dollar. Der aus einem Korb von sechs wichtigen Währungen bestehende Dollarindex rutschte in der vergangenen Woche dennoch zeitweise auf den tiefsten Stand seit über sieben Wochen ab und verhalf über die negative Korrelation dem traditionellen Krisenschutz Gold zumindest zu einem temporären Rebound in Form eines markanten Kurssprungs über die Marke von 1.200 Dollar. Sonderlich stark ausgeprägte Krisenängste scheint es in der globalen Finanzwelt derzeit jedoch nicht zu geben. Darauf deuten vor allem die am gestrigen Freitag markierten Rekordhochs bei Dow-Jones und S&P-500 hin.







