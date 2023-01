Goldpreis: Anhaltender Optimismus unter Terminmarktprofis

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Zum einen ging es mit der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) zum vierten Mal in Folge bergauf, schließlich wurde in der Woche zum 17. Januar ein Anstieg von 481.500 auf 491.800 Futures (+2,1 Prozent) registriert. Zum anderen sind sowohl große als auch kleine Terminspekulanten erneut optimistischer geworden. Große Terminspekulanten (Non-Commercials) haben bspw. ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 150.500 auf 153.200 Futures (+1,8 Prozent) nach oben gefahren, während unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) auf Wochensicht ein Zuwachs von 21.900 auf 22.700 Kontrakte (+3,7 Prozent) auszumachen war. Noch stärker ausgeprägt war der Optimismus dieser beiden Gruppen von Marktakteuren letztmals Ende Juni.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.10 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 2,10 auf 1.926,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rote Vorzeichen zum Wochenstart

In China wird in dieser Woche viel gefeiert und viel gereist. Man darf daher gespannt sein, wie sich in den kommenden Wochen das Infektionsgeschehen in dem Riesenreich entwickeln wird. Analysten von ANZ Commodity verweisen darauf, dass sich in 15 chinesischen Großstädten das Stauaufkommen gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode um 22 Prozent erhöht hat. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit sorgt auch die Frage, wie sich der ab 5. Februar greifende Importstopp der EU für russische Raffinerieprodukte auf die Versorgungslage auswirken wird. Innerhalb der Internationalen Energieagentur hält man für 2023 mit Blick auf das Verhältnis zwischen Ölangebot und Ölnachfrage Anspannungen für wahrscheinlich.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,06 auf 81,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 87,54 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: claffra / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com