Goldpreis: Dreimonatshoch nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten

Statt eines prognostizierten Rückgangs der US-Arbeitslosenrate von 6,0 auf 5,8 Prozent stellte sich ein leichter Anstieg auf 6,1 Prozent ein. Besonders stark enttäuscht hat allerdings mit 266.000 die Zahl neu geschaffener Stellen (Vormonat: 770.000), schließlich war laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten ein Wert von 978.000 prognostiziert worden. Damit wurden die Diskussionen um höhere US-Zinsen auf einen Schlag beendet. Eine gestiegene Goldnachfrage war daraufhin beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares auszumachen. Dessen gehaltene Goldmenge kletterte nämlich am Freitag von 1.019,33 auf 1.025,15 Tonnen und markierte damit den höchsten Stand seit fast vier Wochen.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 3,00 auf 1.834,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positiver Wochenauftakt

Auf den Hackerangriff auf eine wichtige US-Pipeline reagierte der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Für die Ostküstenregion belaufen sich die Ausfälle an Transportkapazitäten auf 2,5 Millionen Barrel pro Tag. Der Vorfall wirft einmal mehr kein gutes Licht auf den Zustand der US-Infrastruktur. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies ein leichtes Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 342 auf 344 erhöht. Dies stellte den ersten Anstieg seit drei Wochen dar.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,33 auf 65,23 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,36 auf 68,64 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com