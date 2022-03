Goldpreis: Hochspannung vor Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Dabei dürfte es vor allem um weitere Sanktionen gegen Russland gehen. Der Goldpreis zeigt sich im frühen Donnerstagshandel relativ richtungslos. Während der Dollar nur knapp unter dem Stand von Mai 2020 notiert, verharrt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen knapp unter dem höchsten Niveau seit Mai 2019. Die damit einhergehenden hohen Opportunitätskosten (-> Zinsverzicht) verhindern derzeit eine weitere Verteuerung des gelben Edelmetalls. Heute stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes zur Bekanntgabe an. Laut Analystenprognosen (Quelle: TradingEconomics) sollen sich diese sowohl in Europa als auch in den USA deutlich über 50 Punkten bewegen und somit weiterhin eine wirtschaftliche Wachstumsphase anzeigen. Jenseits des Atlantiks dürften aber auch der zur Veröffentlichung anstehende Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für erhöhte Spannung sorgen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 5,50 auf 1.942,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Russland will Rubel statt Devisen

Der russische Machthaber Putin verlangt künftig für seine Öl- und Gas-Lieferungen eine Bezahlung in Rubel. Dies trieb den Preis der Nordseemarke Brent am gestrigen Mittwoch zeitweise über 122 Dollar. Der sturmbedingte Ausfall einer wichtigen Verladestelle für Öl aus Russland und Kasachstan sowie die von der US-Energiebehörde EIA gemeldeten stärker als erwarteten Lagerrückgänge erwiesen sich als zusätzliche Preistreiber. Derzeit deutet an den Ölmärkten wenig auf eine nachhaltige Entspannung der Versorgungslage hin. Allerdings könnte ein Ende des Importverbots von Öl und Gas aus Venezuela und dem Iran die aktuellen Lieferengpässe abmildern helfen. Verhandlungen darüber laufen bereits.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,40 auf 114,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,08 auf 117,83 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com