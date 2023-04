Goldpreis: Hochspannung wegen US-Inflationsdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Offensichtlich erwarten die Marktakteure gegenwärtig eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die US-Inflation von 6,0 auf 5,2 Prozent p.a. verlangsamt haben. Sollte dieser Wert unterschritten werden, dürfte sich das gelbe Edelmetall weiter verteuern. Relativ taubenhafte Töne waren am gestrigen Dienstag zudem von Patrick Harker, dem Präsidenten der Philadelphia Fed zu hören. Er stellte nämlich ein baldiges Ende der Zinserhöhungsrunde in Aussicht. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent angezeigt, dass am 3. Mai eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Um 20.00 Uhr könnte die Bekanntgabe des Fed-Protokolls dem Goldpreis neue Impulse liefern - nach oben oder auch nach unten.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 14,50 auf 2.033,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf erhöhtem Niveau stabil

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 377.000 Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis relativ stabil. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Nachlassende Zinssorgen waren in den vergangenen Tagen für die stabile Tendenz des fossilen Energieträgers mitverantwortlich.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,04 auf 81,57 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 85,64 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Queen Art/Shutterstock.com, Sebastian Duda / Shutterstock.com