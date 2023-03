Goldpreis: Kräftige Kaufwelle an den Terminmärkten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Starke Zuwächse gab es in der Woche zum 21. März auch bei der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) zu vermelden, die sich auf Wochensicht von 459.100 auf 469.900 Kontrakte (+2,3 Prozent) erhöht hat. Großspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Long-Seite aufgestockt und zugleich ihr Short-Engagement stark reduziert. Dadurch hat sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 140.300 auf 158.600 Futures (+13,0 Prozent) erhöht. Bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) war indes ein deutlich stärkerer Zuwachs von 15.100 auf 25.000 Kontrakte (+65,6 Prozent) registriert worden. Dies war vor allem auf den durch die Bankenkrise ausgelösten Vertrauensverlust zurückzuführen.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 8,30 auf 1.975,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht positive Vorzeichen zum Wochenstart

An den Ölmärkten herrscht derzeit eine abwartende Haltung. Ausgebremst wurde der Ölpreis durch die erneuten atomare Drohungen Putins und der Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus. Analysten gehen davon aus, dass die Russen ihre Förderkürzungen auch in den kommenden Monaten beibehalten werden, um die deutlich gestiegenen Lagerbestände zu reduzieren. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies ein leichtes Plus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 589 auf 593 erhöht. Der Ölpreis reagierte darauf allerdings relativ unaufgeregt.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,27 auf 69,53 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 74,83 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Juri / Shutterstock.com, Pics-xl / Shutterstock.com