Goldpreis: Marke von 2.700 Dollar "geknackt"

Goldpreis und Ölpreis

Diverse positive Einflussfaktoren haben den Goldpreis über die Marke von 2.700 Dollar ansteigen lassen.

von Jörg Bernhard



Der Mix an Kaufargumenten setzte sich u.a. aus den hohen geopolitischen Risiken und der Aussicht auf weiterhin sinkende Zinsen zusammen, diesseits wie jenseits des Atlantiks. Neue Impulse zum Kauf von Gold entstanden aber auch durch die jüngsten Statements aus der Bank of America. Deren Metallstratege Michael Widmer bezeichnete die US-Haushaltspolitik als nicht nachhaltig und rechnet für die USA innerhalb von drei Jahren mit dem Erreichen eines neuen Rekord-Schuldenbergs. Am Nachmittag stehen in den USA diverse Indikatoren zum Immobilienmarkt und die Reden mehrerer US-Notenbanker auf der Agenda. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte aber auch der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, der in den vergangenen drei Wochen einen nachlassenden Optimismus unter großen Terminspekulanten (Non-Commercials) ausgewiesen hatte.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 19,30 auf 2.726,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hoher Wochenverlust wahrscheinlich

Dem Ölpreis droht trotz der heutigen Mini-Erholung ein hoher Wochenverlust, der sich bei der US-Sorte WTI aktuell auf 6,0 Prozent und bei der Nordseemarke Brent auf 5,5 Prozent beläuft. Auf der Nachfrageseite stellt vor allem die chinesische Wirtschaftsschwäche ein großes Problem dar. Weil Saudi-Arabien in den kommenden Monaten mehr Öl fördern und exportieren könnte, droht beim Ausbleiben von befürchteten Lieferausfällen wegen des Israel-Iran-Konflikts, ein hoher Angebotsüberschuss. Dies könnte dann den Preis des fossilen Energieträgers signifikant belasten.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 71,06 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,34 auf 74,79 Dollar anzog.





