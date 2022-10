Goldpreis: Massiver Abfluss bei weltgrößtem Gold-ETF

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Mit 4,15 Prozent p.a. bewegen sich die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren und von der US-Notenbank kommen weiterhin tendenziell "falkenhafte" Töne. Bei der nächsten Fed-Sitzung Anfang November droht zum vierten Mal in Folge eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte. Dies belastet die Attraktivität von Gold und hat sich beim weltgrößten Gold-ETF am gestrigen Mittwoch in einem Rückgang der Goldbestände von 938,81 auf 932,75 Tonnen niedergeschlagen. Außerdem stellte dies den stärksten Abfluss seit Juli dar. Neue Impulse könnte der Goldpreis am Nachmittag erhalten, wenn in den USA der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed und die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (beide 14.30 Uhr) veröffentlicht werden.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,40 auf 1.636,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preissprung nach EIA-Update

Die US-Energiebehörde EIA meldete am gestrigen Mittwoch ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 1,7 Millionen Barrel Rohöl, was den Ölpreis deutlich nach oben trieb. Die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, bis zum Jahresende 15 Millionen Barrel aus den strategischen Landesreserven auf den Markt zu bringen, führte hingegen nicht zu nachlassenden Preisen. Die Ungewissheit über die konkreten Auswirkungen der ab Dezember greifenden EU-Sanktionen gegen russisches Öl verhinderte bislang, dass die Nachfragesorgen den Preis in tiefere Regionen drücken konnten.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,24 auf 86,79 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,70 auf 93,11 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: elen_studio / Shutterstock.com, Eric Chiang/123rf