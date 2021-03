Goldpreis: Ruhe vor dem Sturm?

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Auch aus charttechnischer Sicht befindet sich das gelbe Edelmetall in einer ausgesprochen spannenden Phase. Mit Argusaugen dürften die Marktakteure auf zwei Marken achten: 1.700 Dollar und 1.650 Dollar. Bei 1.700 Dollar verläuft eine wichtige Unterstützungszone, die es zu verteidigen gilt. Bei einem Verletzen von 1.650 Dollar droht chartinduzierter Verkaufsdruck, weil in diesem Fall das Anfang August erzielte Rekordhoch um mehr als 20 Prozent unterschritten wäre und dadurch (per Definition) ein Wechsel vom Bullen- in einen Bärenmarkt erfolgen würde. Unter Timingaspekten hat sich in den vergangenen Tagen das Sentiment allerdings spürbar aufgehellt. Grund: Der Relative-Stärke-Index generierte durch das Überwinden der Marke von 30 Prozent ein charttechnisches Kaufsignal. Ein solches Signal gab es letztmals im Sommer 2018 zu vermelden. Danach haussierte die Krisenwährung danach von 1.200 auf über 2.060 Dollar.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 4,30 auf 1.735,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerminus in Höhe von 1,0 Millionen Barrel ausgewiesen hat, profitierte der Ölpreis davon kaum. Die schwache Ölnachfrage in Europa drückt weiterhin auf die Stimmung. In Frankreich ermäßigte sich zum Beispiel die Februarnachfrage gegenüber dem Vorjahresmonat um über zehn Prozent. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,46 auf 65,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,41 auf 68,80 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com