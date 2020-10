Goldpreis: Stabil dank Hoffnung auf Konjunkturhilfen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Das heißt: Die Staatsschulden werden weiterhin bergauf tendieren. Da es um die Wiederwahl Trumps weiterhin eher schlecht bestellt ist und das von den Demokraten geplante Konjunkturpaket höher als das der Republikaner ausfallen würde, ist mit einer anhaltenden Flucht in den "sicheren Hafen" Gold zu rechnen. Auf kurze Sicht dürften sich die Akteure an den Goldmärkten nun für die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl neuer Arbeitsloser von 837.000 auf 820.000 leicht reduziert haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 0,20 auf 1.890,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rebound nach Absacker

Die angekündigte Hilfe für die Luftfahrtbranche sowie der von der US-Energiebehörde Energy Information Administration gestern gemeldete stärker als erwartete Lagerrückgang der gelagerten Benzinmengen verhalf dem Ölpreis zu einer Stabilisierung. Rückenwind erhielt der fossile Energieträger aber auch durch den Streik norwegischer Ölarbeiter. Mittlerweile droht sogar der Ausfall Norwegens größtem Ölfeld "Johan Sverdup". Dessen tägliche Produktionskapazität liegt bei 470.000 Barrel. Förderausfälle drohen zudem im Golf von Mexiko, wo zum sechsten Mal in diesem Jahr Arbeiter von Öl-Plattformen evakuiert werden mussten.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 40,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,13 auf 42,12 Dollar anzog.







