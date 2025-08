Goldpreis und Ölpreis

Zum Wochenauftakt zeigte sich der Goldpreis nach leichten Gewinnmitnahmen weiterhin relativ stabil.

von Jörg Bernhard



Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel schwächer als erwartet aus und hat dadurch die Erwartungen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September verstärkt. Laut dem US-Arbeitsministerium wurden im Juli 73.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen - nach einer stark nach unten korrigierten Zahl von 14.000 im Juni. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent an, dass am 17. September eine Zinssenkungen um 25 Basispunkte erfolgen wird. Vor einer Woche lag dieser Wert bei lediglich 63 Prozent. Mit Trumps erneuten Zollankündigungen hat die Krisenwährung Gold wieder an Attraktivität gewonnen. Analysten der Citibank haben zuletzt ihre 3-Monats-Prognose für den Goldpreis von 3.300 auf 3.500 Dollar angehoben und dies mit einer Verschlechterung der kurzfristigen US-Wachstums- und Inflationsaussichten begründet. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte am Nachmittag der Auftragseingang der US-Industrie (16.00 Uhr) sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich dieser gegenüber dem Vormonat um 5,2 Prozent reduziert haben.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 8.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 9,50 auf 3.409,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: OPEC+-Ankündigung verpufft

Obwohl die OPEC+ am Sonntag beschlossen hat, die Produktion im September um 548.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, zeigte sich der Ölpreis im frühen Montagshandel relativ stabil. Außerdem begrenzten geopolitische Unsicherheiten einen weiteren Preisrückgang bei Öl. Neue US-Sanktionen gegen russische Ölexporte könnten zudem den erwarteten Angebotsüberschuss bis 2026 zunichtezumachen. Indien kündigte jedoch an, trotz US-Druck weiterhin russisches Öl zu kaufen. Sorgen über die US-Zölle und deren Folgen für das globale Wachstum bzw. die Ölnachfrage stellen an den Ölmärkten einen weiteren Unsicherheitsfaktor dar.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.35 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 67,46 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,06 auf 69,73 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net