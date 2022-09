Goldpreis: Zinssorgen und Dollarstärke belasten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Auf der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwartet. Selbiges trifft auf die für den 21. September anberaumte Fed-Sitzung zu. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent an, dass in den USA ebenfalls ein Zinsschritt um 75 Basispunkte erfolgen wird, nachdem vor einem Monat hier lediglich ein Wert von 68 Prozent angezeigt worden war. Dies verhalfen dem Dollarindex auf ein neues 20-Jahreshoch und den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Juni. Die gestiegenen Opportunitätskosten werden an den Goldmärkten derzeit deutlich stärker beachtet als die Aussicht auf ein anhaltend hohes Inflationsniveau. Auf lange Sicht gilt Gold aber nach wie vor als altbewährter Krisen- Vermögens- und Inflationsschutz.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 7,10 auf 1.705,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Tiefster Stand seit russischer Invasion

Der Ölpreis rutschte zur Wochenmitte auf den niedrigsten Stand seit sieben Monaten ab. Die Akteure an den Ölmärkten sorgen sich um steigende Zinsen und die damit verbundenen Rezessionssorgen. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt aber auch die strenge Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung. Diese hat in China im August zu einem Rückgang der Ölimporte um 9,4 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat geführt. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,62 auf 85,26 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,45 auf 91,38 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com