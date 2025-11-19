DAX23.253 +0,3%Est505.544 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1588 +0,1%Öl63,68 -1,8%Gold4.116 +1,2%
Ölpreise geben nach - Steigende US-Reserven belasten

19.11.25 11:09 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gesunken. Am Markt wurde auf einen Anstieg der Ölreserven in den USA verwiesen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 22 Cent auf 64,67 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember gab um 19 Cent auf 60,55 Dollar nach.

Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 4,4 Millionen Barrel verzeichnet. Die Ölreserven bewegen sich damit auf einen mehrmonatigen Höchststand zu.

Am Nachmittag werden dann noch die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet. Steigende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel der Ölreserven.

Am Markt haben die Anleger aber auch die Sanktionspolitik der USA im Blick, die sich gegen die russische Ölindustrie richtet. In wenigen Tagen werden die US-Sanktionen gegen die russischen Ölproduzenten Rosneft und Lukoil in Kraft treten. Sie sind Teil der Bemühungen, den Druck auf Moskau zu erhöhen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Zuletzt haben bereits einige große asiatische Abnehmer von russischem Öl ihre Käufe zumindest teilweise ausgesetzt.

Generell aber halten sich die Bewegungen bei den Ölpreisen in vergleichsweise engen Grenzen. Seit fast einem Monat hält sich der Brent-Preis weitgehend zwischen 63 Dollar und 65 Dollar.

"Der Rohölpreis bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne", kommentierte Vandana Hari, Gründerin des Analyseunternehmens Vanda Insights in Singapur. Dabei sei er gefangen zwischen der Einschätzung des Überangebots und den Sorgen vor den Folgen der Sanktionen gegen Russland./jkr/la/mis