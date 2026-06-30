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Ölpreise kaum verändert

01.07.26 10:23 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 72,94 US-Dollar. Der Preis der globalen Referenzsorte lag damit auf dem Niveau vom Vorabend.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Grundlegende Neuigkeit mit Blick auf die Lage im Nahen Osten gab es nicht. Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff führten in Katar laut einem hochrangigen Regierungsvertreter konstruktive Gespräche mit regionalen Führungskräften, und die Fachgespräche mit dem Iran schreiten voran. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Iran und die USA versuchen, die Spannungen nach den jüngsten Angriffen abzubauen, die einen ohnehin schon fragilen Waffenstillstand gefährdet hatten. Wann direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran stattfinden ist unklar.

Der Iran und die USA hatten sich vor zwei Wochen auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Wiederöffnung der für den Ölmarkt wichtigen Straße von Hormus war ein entscheidendes Element. Die Ölpreise fielen unter das Niveau, das vor Kriegsbeginn Ende Februar herrschte. Zuletzt hatten aber Angriffe Zweifel an einer dauerhaften Einigung geschürt./jsl/la/jha/