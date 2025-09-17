DAX23.601 +1,0%ESt505.419 +0,9%Top 10 Crypto16,36 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,67 -0,4%Gold3.654 -0,2%
Ölreserven im Blick

Ölpreise geben weiter leicht nach - die Gründe

18.09.25 09:54 Uhr
Darum tendieren die Ölpreise wieder etwas tiefer | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut leicht gesunken.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 67,65 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel um 36 Cent auf 63,69 Dollar.

Ein überraschender Rückgang der Ölreserven in den USA konnte den Notierungen keinen Auftrieb verleihen. Am Vortag war bekannt geworden, dass die amerikanischen Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 9,3 Millionen auf 415,4 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 1,8 Millionen Barrel gerechnet.

Marktbeobachter verwiesen auf einen Anstieg der Vorräte an Destillaten. Die US-Bestände der aus Rohöl gewonnen Produkte wie Diesel oder Heizöl hätten den höchsten Stand in diesem Jahr erreicht, was die Preise am Ölmarkt belastet habe.

Bereits seit Anfang August halten sich die Notierungen am Ölmarkt in der Spanne zwischen 65 und 70 Dollar. In dieser Zeit haben auf der anderen Seite geopolitische Risiken wie der Krieg in der Ukraine die Ölpreise gestützt, während eine Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ gleichzeitig belastet hat.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

