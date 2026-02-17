DAX25.227 +0,9%Est506.080 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.755 -0,3%Euro1,1835 -0,2%Öl68,25 +1,3%Gold4.915 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Fokus

Darum legen die Ölpreise etwas zu

18.02.26 10:48 Uhr
Ölpreise steigen - die Gründe | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Mittwoch ein wenig zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
68,25 USD 0,89 USD 1,32%
News
Ölpreis (WTI)
63,01 USD 0,12 USD 0,19%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,59 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 13 Cent auf 62,46 Dollar.

Wer­bung

Im Blick der Märkte stehen weiterhin die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Der Iran dämpfte nach der zweiten Verhandlungsrunde mit den USA die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Außenminister Abbas Araghtschi sagte dem Staatsfernsehen: "Der Weg zu einer Einigung hat begonnen, wir sind bereit." Er fügte hinzu: "Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Einigung erzielt haben."

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund einer militärischen Drohkulisse der Vereinigten Staaten statt. Im Januar ließ Irans Staatsapparat Massenproteste im eigenen Land brutal niederschlagen. Trump drohte der iranischen Führung daraufhin mit militärischem Eingreifen und ließ die Militärpräsenz rund um den Iran verstärken. Der Iran ist ein wichtiges Ölförderland.

Zudem verhandeln hochrangige Vertreter Russlands und der Ukraine in Genf den zweiten Tag über ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden Krieges. Sollte es bei beiden Konflikten Fortschritte geben, dürfte dies die Ölpreise belasten. Vor allem der Iran-Konflikt hat die Preise seit Jahresbeginn nach oben getrieben. Das erwartete Überangebot an Rohöl in diesem Jahr ist zunächst in den Hintergrund getreten.

Wer­bung

/jsl/la/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Istockphoto, Supertrooper / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis