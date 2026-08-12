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Rohstoffe unter der Lupe

Rohstoffkurse am Mittag

Rohstoffkurse am Mittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,238.37 USD -36.13 USD -1.1 %
News
Baumwolle
0.84 USD 0.00 USD 0.48 %
News
Bleipreis
1,846.00 USD -10.00 USD -0.54 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.01 EUR 0.4 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.50 EUR -0.10 EUR -0.09 %
News
Erdgaspreis - TTF
61.03 EUR 6.25 EUR 11.4 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.67 USD -0.06 USD -2.2 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,394.26 USD 17.65 USD 0.4 %
News
Haferpreis
3.26 USD 0.03 USD 0.77 %
News
Heizölpreis
113.86 USD 0.79 USD 0.7 %
News
Holzpreis
569.00 USD 1.00 USD 0.18 %
News
Kaffeepreis
3.45 USD 0.07 USD 2.04 %
News
Kakaopreis
4,255.00 GBP 131.00 GBP 3.18 %
News
Kohlepreis
122.60 USD 0.70 USD 0.57 %
News
Kupferpreis
14,542.50 USD 258.00 USD 1.81 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.03 USD -1.15 %
News
Mageres Schwein Preis
0.95 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Maispreis
4.62 USD 0.03 USD 0.6 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.02 USD -0.58 %
News
Milchpreis
16.55 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Naphthapreis (European)
741.72 USD 14.87 USD 2.05 %
News
Nickelpreis
16,575.00 USD -110.00 USD -0.66 %
News
Ölpreis (Brent)
88.79 USD 0.27 USD 0.31 %
News
Ölpreis (WTI)
82.27 USD -0.13 USD -0.16 %
News
Orangensaftpreis
1.44 USD -0.01 USD -0.48 %
News
Palladiumpreis
1,327.00 USD 10.50 USD 0.8 %
News
Palmölpreis
4,530.00 MYR 20.00 MYR 0.44 %
News
Platinpreis
1,758.00 USD 4.50 USD 0.26 %
News
Rapspreis
546.00 EUR 5.00 EUR 0.92 %
News
Reispreis
14.04 USD 0.06 USD 0.39 %
News
Silberpreis
65.61 USD 0.93 USD 1.44 %
News
Sojabohnenmehlpreis
311.70 USD 1.50 USD 0.48 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.01 USD 0.99 %
News
Sojabohnenpreis
11.85 USD 0.07 USD 0.62 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.01 EUR 0.28 %
News
Weizenpreis
228.50 EUR 7.50 EUR 3.39 %
News
Zinkpreis
3,763.05 USD -42.45 USD -1.12 %
News
Zinnpreis
56,050.00 USD 101.00 USD 0.18 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD 0.96 %
News

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.401,38 US-Dollar und damit 0,57 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.376,61 US-Dollar.

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Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,53 Prozent auf 65,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 64,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,48 Prozent auf 1.762,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,50 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 13:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,29 Prozent auf 1.333,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.316,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,87 Prozent auf 89,29 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 88,52 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,49 Prozent auf 82,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 82,40 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,26 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,84 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,91 Prozent auf 3,48 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,38 US-Dollar wert.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nordwärts. Der Kakaopreis gewinnt 1,12 Prozent auf 4.170,00 Britische Pfund hinzu, nachdem gestern noch 4.124,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,38 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,61 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,59 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 11,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,10 Prozent auf 310,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 310,20 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,69 Prozent auf 0,70 US-Dollar, nach 0,69 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,08 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -2,89 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagmittag hinzu. Um 1,17 Prozent auf 114,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 113,07 US-Dollar.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,18 Prozent auf 569,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 568,00 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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