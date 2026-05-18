Rohstoffpreise am Dienstagmittag
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,67 Prozent auf 4.536,47 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.567,18 US-Dollar.
Derweil notiert der Silberpreis bei 76,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (77,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,18 Prozent.
Zudem gibt der Platinpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,18 Prozent auf 1.972,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.975,50 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -0,92 Prozent auf 1.396,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.409,00 US-Dollar.
Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 109,69 US-Dollar am Vortag auf 110,80 US-Dollar nach oben (+1,01Prozent).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 13:14 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -4,45 Prozent auf 103,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 108,66 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,90 Prozent auf 0,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,84 US-Dollar.
Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,73 US-Dollar am Vortag auf 3,74 US-Dollar nach oben (+0,20Prozent).
Daneben sinkt der Kaffeepreis um -3,06 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,76 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Kakaopreis um 1,08 Prozent auf 2.900,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 2.869,00 Britische Pfund.
Währenddessen legt der Maispreis um 0,42 Prozent auf 4,79 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,77 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 12,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,13 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,39 Prozent auf 335,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 334,50 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,33 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,76 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 1,77 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,60 Prozent auf 3,04 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,02 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,73 Prozent auf 107,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 108,57 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 11:55 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,90 Prozent auf 111,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 110,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.net
