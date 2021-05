Darum bewegen sich die Ölpreise kaum - Verluste auf Wochensicht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,15 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 62,09 Dollar.

Etwas entlastet wurden die Ölpreise durch den schwächeren Dollar. Aufgrund eines Wechselkurseffekts wird Rohöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums günstiger, wenn der Dollarkurs fällt. Davon profitiert zumeist die Nachfrage. Erdöl wird international in der US-Währung gehandelt.

In der laufenden Woche sind die Erdölpreise dagegen deutlich unter Druck geraten. Ein Belastungsfaktor sind Fortschritte in den Atomverhandlungen mit dem Iran. Am Markt wird darauf spekuliert, dass im Erfolgsfall Sanktionen gegen das Opec-Land gelockert werden, was zu einem höheren Angebot an Rohöl führen würde. Diese Aussicht lastet auf den Preisen.

SINGAPUR (dpa-AFX)

