Iran gibt Trump die Schuld an hohen Ölpreisen

Erst am Wochenende fand das Treffen von OPEC- und Nicht-OPEC-Mitglieder in Algier statt. Die Förderländer einigten sich darauf, die Produktionsmenge vorerst nicht zu erhöhen. Doch das dürfte US-Präsident Donald Trump einen weiteren Grund für Kritik geben.

Donald Trump hat schon mehrfach die Organisation erdölexportierender Länder, kurz OPEC, für die steigenden Ölpreise verantwortlich gemacht, so auch am vergangenen Donnerstag.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!