Entscheidungssituation spitzt sich zu!
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Die amerikanischen Aktienindizes treten derzeit auf der Stelle. Wie so oft könnte sich der Chartverlauf der Nvidia-Aktie dabei als entscheidender Taktgeber in Sachen „Ausbruch“ erweisen. Selten zeichnete sich eine „make or break“-Situation klarer ab, als derzeit bei dem Technologietitel. Übergeordnet hatten wir hier zuletzt die Gratwanderung zwischen einer drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation und einem gesunden Kräftesammeln diskutiert. Zusätzlich zur Nackenlinie bei 174 USD sitzt das Papier ziemlich genau auf der 200-Tage-Linie (akt. bei 177,39 USD). In der Kombination entsteht auf diesem Niveau eine Kernhaltezone mit Signalcharakter auf der Unterseite. Nach Norden gilt es dagegen, die Hochs bei 193/194 USD zu überwinden, um die aktuelle Lethargie aufzubrechen. Ein Sprung über die angeführten Hürden reduziert das Risiko der o. g. S-K-S-Formation. Vielmehr rückt dann das bisherige Allzeithoch bei 212,19 USD wieder in den Fokus. Zur aktuellen Pattsituation passen die vielen Wochenkerzen mit kleinen Kerzenkörpern bestens. Ein Ausbruch – in welche Richtung auch immer – dürfte für einen strategischen Richtungsentscheid sorgen.
NVIDIA Corp. (Weekly)
5-Jahreschart NVIDIA Corp.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.03.2026
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.2026
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.2026
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.2026
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.2026
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.03.2026
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.2026
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.2026
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.2026
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.2026
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
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