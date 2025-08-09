DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,47 +1,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.553 +2,1%Euro1,1671 +0,2%Öl66,41 +0,1%Gold3.374 -0,7%
Trading Idee

Trading Idee: SMA Solar mit weiterem Aufwärtswillen

11.08.25 08:00 Uhr

Die SMA-Solar-Aktien konnten seit dem Herbst des Vorjahres einen soliden Boden im Bereich von 12 Euro bilden und an diesem bis Anfang April immer wieder nach oben abprallen. Dabei gelang es den Titeln Mitte Mai auch über die Ichimoku-Wolke nach oben auszubrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal zu generieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,68 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bisher prallten die Aktien immer wieder am Widerstandsbereich um 24,70 Euro nach unten ab, zugleich wurde aber auch die Ichimoku-Wolke bei Rückläufen verteidigt, was weiteren Aufwärtswillen der Titel vermuten lässt. Am Freitag gingen die SMA-Solar-Aktien zudem mit einer langen bullischen Tageskerze aus dem Handel und nehmen damit erneut Kurs auf die Widerstandszone um 24,70 Euro. Zu beachten ist zudem die Kette von höheren Verlaufshochs und Verlaufstiefs im Kursverlauf der Vorwochen. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, ist mit einem Kursanstieg über das jüngste Verlaufshoch bei 24,84 Euro zu rechnen und damit mit einem möglicherweise nachhaltigen Durchbruch über den Widerstand bei 24,70 Euro. Die nächste Zielmarke wäre dann zunächst der Bereich um 25 Euro.

In eigener Sache
Trading Idee: SMA Solar Tageschart

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Anstieg der SMA-Solar-Aktien spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo-Optionsschein (MK6R8Q) der Bank Morgan Stanley an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 25 Euro (Kursziel Call: 7,69 Euro), der Stopp bei 19,50 Euro (Stopp Call: 2,19 Euro).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in SMA Solar investiert.

Trading Idee: SMA Solar
BasiswertSMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9)
ProduktgattungOpen End Turbo-Optionsschein
EmittentMorgan Stanley
ISIN/WKN HebelproduktDE000MK6R8Q2 / MK6R8Q
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)5,25€/5,58€ (11.08.2025, 08:00 Uhr)
Basispreis variabel17,55€
Knock-out-Schwelle17,55€
Hebel8,52
Abstand zum Knock-out22,37%
Stop-Loss Call2,19€
Ziel Call7,69€ (+37,81%)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
08:11SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:11SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
23.07.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
17.07.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
13.05.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK

