Trading Idee: SMA Solar mit weiterem Aufwärtswillen
Die SMA-Solar-Aktien konnten seit dem Herbst des Vorjahres einen soliden Boden im Bereich von 12 Euro bilden und an diesem bis Anfang April immer wieder nach oben abprallen. Dabei gelang es den Titeln Mitte Mai auch über die Ichimoku-Wolke nach oben auszubrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal zu generieren.
Bisher prallten die Aktien immer wieder am Widerstandsbereich um 24,70 Euro nach unten ab, zugleich wurde aber auch die Ichimoku-Wolke bei Rückläufen verteidigt, was weiteren Aufwärtswillen der Titel vermuten lässt. Am Freitag gingen die SMA-Solar-Aktien zudem mit einer langen bullischen Tageskerze aus dem Handel und nehmen damit erneut Kurs auf die Widerstandszone um 24,70 Euro. Zu beachten ist zudem die Kette von höheren Verlaufshochs und Verlaufstiefs im Kursverlauf der Vorwochen. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, ist mit einem Kursanstieg über das jüngste Verlaufshoch bei 24,84 Euro zu rechnen und damit mit einem möglicherweise nachhaltigen Durchbruch über den Widerstand bei 24,70 Euro. Die nächste Zielmarke wäre dann zunächst der Bereich um 25 Euro.
Fazit:
Trader könnten auf einen weiteren Anstieg der SMA-Solar-Aktien spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo-Optionsschein (MK6R8Q) der Bank Morgan Stanley an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 25 Euro (Kursziel Call: 7,69 Euro), der Stopp bei 19,50 Euro (Stopp Call: 2,19 Euro).
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in SMA Solar investiert.
|Trading Idee: SMA Solar
|Basiswert
|SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9)
|Produktgattung
|Open End Turbo-Optionsschein
|Emittent
|Morgan Stanley
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000MK6R8Q2 / MK6R8Q
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|5,25€/5,58€ (11.08.2025, 08:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|17,55€
|Knock-out-Schwelle
|17,55€
|Hebel
|8,52
|Abstand zum Knock-out
|22,37%
|Stop-Loss Call
|2,19€
|Ziel Call
|7,69€ (+37,81%)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen