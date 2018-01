NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten zum Wirkstoff PT010 gegen Lungenerkrankung auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse seien leicht positiv, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Er beließ das Kursziel für die Aktien des britischen Pharmakonzerns bei 3800 Pence./ajx



Datum der Analyse: 26.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.