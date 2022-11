Aktie in diesem Artikel adidas 115,76 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane hält die vom "Manager Magazin" berichtete Übernahme der neu zu besetzenden Adidas-Führungsspitze durch den am Freitag abgetretenen Puma-Chef Björn Gulden für unwahrscheinlich, obwohl Adidas entsprechende Gespräche mit Gulden bestätigte. Die Anleger würden einen solchen Schritt angesichts von Guldens Erfolgen bei Puma zwar begrüßen, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen verfolgten indes unterschiedliche Strategien, auch wenn Adidas eine ähnlich beeindruckende Umsatz-Trendwende wie Puma gut brauchen könnte. Zudem bräuchten die Lösungen für einige der Probleme von Adidas ohnehin Zeit, egal wer den Konzern führe./gl