FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Halten" mit einem fairen Wert von 280 Euro belassen. Die vom Management angestrebte überproportionale Umsatzausweitung im Online-Geschäft in den Regionen Nordamerika, EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) und China dürfte sich positiv vor allem auf die Entwicklung der Bruttomarge, aber auch der Ebit-Marge auswirken, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn der Online-Handel sei der profitabelste Vertriebskanal des Sportartikelkonzerns./edh/bek