Airbus-Auslieferungen gehen im Juli zurück. AUTO1 erhöht Umsatzausblick nach starkem Wachstum im Quartal. RTL hebt nach gutem Halbjahr Prognose an und übernimmt Magazingeschäft von Gruner + Jahr. Raiffeisen Bank kauft serbische Tochter von Crédit Agricole. Apple will mit Bildabgleich gegen Kinderpornografie vorgehen. ING kündigt Milliarden-Ausschüttung an Aktionäre an. thyssenkrupp veräußert Infrastructure an FMC Beteiligungs KG.