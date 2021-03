Aktie in diesem Artikel adidas 296,80 EUR

Aktie in diesem Artikel anzeigen adidas 296,80 EUR -0,70%

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas nach einem Kapitalmarkttag von 295 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Fünfjahresplan des Sportartikelherstellers sei ambitioniert und teils auch radikal, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von den kurzfristigen Initiativen der Herzogenauracher zeigte sich Irwin enttäuscht. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen je Aktie für dieses und das nächste Jahr. Langfristig seien die Perspektiven stark, begründete er das erhöhte Kursziel. Gegenwärtig sei das Papier aber hoch bewertet./ajx/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 19:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.