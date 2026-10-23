adidas Aktie
Marktkap. 26,72 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enthielten insbesondere Informationen zu den Vertriebskanälen, Kategorien und regionalen Entwicklungen, schrieb Wendy Liu am Donnerstag. Sowohl der Geschäftsmix als auch der Ausblick für Europa seien ermutigend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Overweight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
163,50 €
|Abst. Kursziel*:
28,44%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
164,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,58%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|11:46
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:06
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:46
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:06
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:46
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)