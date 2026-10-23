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adidas Aktie

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

adidas Overweight

11:06 Uhr
adidas Overweight
Aktie in diesem Artikel
adidas
164,60 EUR 6,55 EUR 4,14%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate enthielten insbesondere Informationen zu den Vertriebskanälen, Kategorien und regionalen Entwicklungen, schrieb Wendy Liu am Donnerstag. Sowohl der Geschäftsmix als auch der Ausblick für Europa seien ermutigend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
163,50 €		 Abst. Kursziel*:
28,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
164,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,58%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:46 adidas Neutral UBS AG
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