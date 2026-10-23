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JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

09:46 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Die Umsatzdynamik des Zahlungsabwicklers sei höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Höhere Investitionen belasteten aber die Marge. Letzteres dürfte den Markt enttäuschen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
839,60 €		 Abst. Kursziel*:
60,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
835,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,56%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.436,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

09:46 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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