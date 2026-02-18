Barclays Capital

AIR France-KLM Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im Vorjahresvergleich stabil gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag. Damit sei es besser als der Konsens, was kursseitig gut ankommen sollte. Die gute Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sollte das Ausmaß der Reaktion aber begrenzen./rob/tih/ag

