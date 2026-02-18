AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,16 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im Vorjahresvergleich stabil gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag. Damit sei es besser als der Konsens, was kursseitig gut ankommen sollte. Die gute Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sollte das Ausmaß der Reaktion aber begrenzen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,90 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
13,40 €
|Abst. Kursziel*:
-26,09%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
12,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
