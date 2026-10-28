AIXTRON Aktie
Marktkap. 3,55 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AI Analyse
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Anlagenbauers für die Chipindustrie entsprächen den schon veröffentlichten Eckdaten sowie dem bestätigten Ausblick, schrieb Craig McDowell am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Für wichtiger hält er die Zusammensetzung des Auftragseingangs sowie positive Aussagen zur Auftragsdynamik./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,11 €
|Abst. Kursziel*:
63,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,20%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AIXTRON Overweight
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|AIXTRON Buy
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|AIXTRON Overweight
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|AIXTRON Hold
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|AIXTRON Overweight
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|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
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|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AIXTRON Overweight
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|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
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|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
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|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
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|AIXTRON Hold
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