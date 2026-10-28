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AIXTRON Aktie

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

09:41 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
33,92 EUR 3,01 EUR 9,74%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Anlagenbauers für die Chipindustrie entsprächen den schon veröffentlichten Eckdaten sowie dem bestätigten Ausblick, schrieb Craig McDowell am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Für wichtiger hält er die Zusammensetzung des Auftragseingangs sowie positive Aussagen zur Auftragsdynamik./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,11 €		 Abst. Kursziel*:
63,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,20%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:41 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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