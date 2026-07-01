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Amazon Aktie

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Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

11:36 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
216,30 EUR -0,75 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill sieht in Amazon weiter einen Top-Wert angesichts der Beschleunigung im Geschäft mit den Web Services (AWS), wie er am Montag schrieb./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Shutterstock / QubixStudio

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 247,31		 Abst. Kursziel*:
29,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 246,63		 Abst. Kursziel aktuell:
29,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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