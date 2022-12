FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos auf "Buy" belassen. Trotz des ungünstigen Wetters und der Poststreiks in Großbritannien dürften die Verbraucher immer noch in Kaufstimmung sein und die erste richtige Weihnachtssaison nach der Pandemie feiern, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den britischen Bekleidungshändlern./edh/gl