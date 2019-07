LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Asos von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 2750 Pence gesenkt. Die Hoffnung, dass sich das Geschäft im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 verbessern werde, habe sich nicht erfüllt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Vertrauen in den Bekleidungshersteller sei erschüttert. Der aktuelle Kurs preise die Risiken noch nicht ausreichend ein./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 21:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.