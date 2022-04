LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Asos auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 2280 Pence belassen. Die Haltung zur Branche der Internet-basierten Unternehmen habe sich innerhalb weniger Monate von glühendheiß zu eiskalt gewendet, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie, in der die bisher getrennten Sektoren Online-Handel sowie Online-Medien zusammengefasst wurden. Für eine deutlichere Neubewertung wären Impulse in Form fallender Langfristzinsen, einer positiven Wende bei den Gewinnerwartungen oder Übernahmen notwendig. Für längerfristig orientierte Anleger gebe es aber vereinzelt Chancen. Bei Asos sei es absehbar, dass die Markterwartungen weiter sinken./bek/tih