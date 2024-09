UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Asos auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Der Online-Modehändler habe Neuigkeiten zur Refinanzierung mit einem teilweisen Rückkauf von Wandelanleihen im Jahr 2026 bekannt gegeben, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Asos ändere zudem bestehende Kreditlinien und habe über ein Joint Venture mit Heartland, dem größten Aktionär, informiert. Im Zuge dessen werde Heartland die Asos-Marken Topshop und Topman erwerben. Dies alles dürfte positiv aufgenommen werden, ebenso auch, dass Asos für das Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes Ebitda am oberen Ende der Konsensschätzungen erwarte, auch wenn der Umsatz leicht unter der Unternehmensprognose herauskommen solle./ck/ajx

