ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Astrazeneca von 9000 auf 11000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Dominic Lunn aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das Krebsmedikament Enhertu. Dieses sei gemeinsam mit dem Wirkstoff DS-1062 ein wichtiger künftiger Wachstumstreiber. Das höhere Kursziel begründete er außerdem mit einem generell gesteigerten Bewertungsmultiplikator für große Pharmakonzerne./tih/edh