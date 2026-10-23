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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

ATOSS Software Buy

08:41 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal und der Umsatzausblick hätten bei den Anlegern für Enttäuschung gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Dabei würden aber das starke Profil der wiederkehrenden Umsätze und die verbesserten Margenaussichten übersehen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,60 €		 Abst. Kursziel*:
49,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,23%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

23.10.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
25.09.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
21.09.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
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