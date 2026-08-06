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ISIN FR0000120628

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Symbol AXAHF

Jefferies & Company Inc.

AXA Buy

04.08.26
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
45,19 EUR 0,33 EUR 0,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 43 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Frnzosen liege der Ertragstrend über den Markterwartungen und die Gewinnentwicklung liege an ihrem oberen Ende, schrieb Philip Kett am Montag. Die Kapitalisierung sei stark und die Solvency-II-Reform werde den Überschuss nur noch mehr steigern. Gleichzeitig seien Axa-Papiere deutlich günstiger bewertet als die der Konkurrenz - bei höchster Rendite. Ein Sorgenfaktor sei die Preisentwicklung. Hier ist Kett zurückhaltender als der Konsens./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,89 €		 Abst. Kursziel*:
15,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

05.08.26 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 AXA Buy UBS AG
03.08.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
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