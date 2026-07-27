Barclays Aktie
Marktkap. 82,85 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
Barclays Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Analyst Jonathan Pierce verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das "etwas unübersichtliche Zahlenwerk" der britischen Großbank. So hätten zwar die Erträge im Investmentbanking die Erwartungen übertroffen, doch sei das von leicht verfehlten Erwartungen in anderen Bereichen konterkariert worden. Er verwies zudem auf zusätzliche Kosten, die im zweiten Halbjahr anfielen und in den Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt sein dürften./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Buy
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
5,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jonathan Pierce
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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