Barclays Aktie
Marktkap. 82,85 Mrd. EURKGV 10,88 Div. Rendite 1,81%
WKN 850403
ISIN GB0031348658
Symbol BCLYF
Barclays Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank sei stark gelaufen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Analyst erwartet nun steigende Schätzungen von Analysten für das Ergebnis je Aktie im unteren einstelligen Prozentbereich. Zudem wies er auf die Ankündigung verstärkter Aktienrückkäufe hin./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Barclays Overweight
|Unternehmen:
Barclays plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,93 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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